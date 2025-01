video suggerito

Circeo, sorpresa in casa da due rapinatori, immobilizzata a letto e derubata: è caccia all’uomo Una donna è stata rapinata da due uomini che si sono introdotti di nascosto nella sua villa, forzando la serratura. Le hanno rubato il telefono, il bancomat e mille euro di gioielli. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'hanno sorpresa in casa, immobilizzata sul letto e derubata. È un vero e proprio incubo quello vissuto questa mattina da una donna nella sua villa a San Felice Circeo, in provincia di Latina. La signora, che abita da sola, è stata sorpresa in casa da due uomini non ancora identificati, che hanno forzato la serratura d'ingresso introducendosi nell'abitazione. La vittima della rapina, che fortunatamente non ha riportato lesioni durante l'irruzione, è stata però soccorsa dal personale sanitario in forte stato di agitazione a causa di quello che aveva appena subito. I due uomini, che indossavano dei guanti e si erano coperti il volto per non farsi vedere in faccia, hanno portato via il telefono della donna, il bancomat (del quale si sono fatti dare il pin) e circa mille euro in oro e gioielli. Sono poi scappati a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce.

Rapina in villa al Circeo, indagano i carabinieri

Sul posto sono arrivati i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Terracina e della stazione di San Felice Circeo. Le indagini sono partite immediatamente, con i militari che hanno eseguito i vari accertamenti all'interno dell'abitazione, in modo da raccogliere elementi utili a capire cosa è successo ma soprattutto l'identità dei due rapinatori. La donna non è riuscita a fornire elementi utili alla loro identificazione proprio perché si erano travisati: la speranza è che le telecamere di sorveglianza presenti nella zona possano aver ripreso qualcosa che possa far arrivare ai due uomini.