Ciclista travolto da un’auto su via del Lido: morto 58enne, traffico in tilt Un uomo di cinquantotto anni è morto questa mattina su via del Lido a Latina dopo essere stato travolto da un’auto. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente.

A cura di Natascia Grbic

Ancora un incidente mortale nella mattinata di oggi nel Lazio. Un uomo di cinquantotto anni è stato travolto da un'auto a Latina mentre viaggiava in sella sua bicicletta ed è deceduto sul colpo. Il sinistro è avvenuto su via del Lido poco fa: sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso. L'uomo alla guida dell'auto che ha travolto il ciclista si è fermato a prestare soccorso: non sarebbe ferito.

Secondo le prime informazioni, il 58enne stava procedendo su via del Lido a Latina procedendo verso il mare, quando un'auto lo ha investito mentre cercava di svoltare verso un distributore Agip sull'opposta corsia di marcia. L'impatto è stato devastante: l'uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza, scaraventandolo sull'asfalto. Per la vittima, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Le modalità dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Come da prassi, l'automobilista sarà portato in ospedale per essere sottoposto ai normali test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Rischia un'accusa per omicidio stradale.

Questa mattina, verso le 5, è morto anche un ragazzo di trent'anni a Ostia Nuova. Il giovane era in sella alla sua moto e stava uscendo dal garage quando è stato investito da una macchina guidata da una donna che non lo ha visto e non ha fatto in tempo a frenare. Sbalzato per diversi metri di distanza, è caduto violentemente addosso a un muro sbattendo la testa e morendo praticamente sul colpo.