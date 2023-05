Ciclista disabile travolto da un’auto: trovato il pirata della strada Ritiro della patente e denuncia per omissione di soccorso è quanto fatto dagli agenti nei confronti di un automobilista 83enne, che ha travolto un ciclista disabile senza fermarsi a prestargli soccorso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Le forze dell'ordine sono riuscite ad individuare il pirata della strada, che ha travolto un cicilista disabile, per poi darsi alla fuga. Si tratta di un uomo di ottantatré anni, che è stato denunciato per omissione di soccorso e gli è stata ritirata la patente. L'incidente risale ai giorni scorsi e si è verificato sulla strada Teverina in direzione Bagnoregio. Il ciclista era a bordo della sua handbike, una bici appunto strutturata per disabili quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'auto guidata dall'ottantatreenne lo ha investito. L'automobilista ha poi continuato il suo tragitto, senza fermarsi a prestare soccorso.

Il ciclista è stato poi soccorso dal personale sanitario, che lo ha trasportato con l'ambulanza all'ospedale Bel Colle di Viterbo. Da quanto si apprende fortunatamente il paziente non rischia di morire, ma resta ricoverato per le diverse fratture riportate. Del conducente dell'auto invece se ne erano perse le tracce. Sul sinistro è intervenuta la polizia locale, che ha svolto i rilievi di rito ed è riuscita dopo cinque giorni a risalire al responsabile. Ad aiutare gli agenti a risalire alla vettura come riporta La Repubblica è stato il frammento di uno dei fanalini dell'auto, che si è staccato ed è rimasto sul luogo dell'incidente.

Da quello sono riusciti a risalire al modello dell'auto pirata, ossia una Ford Fiesta dei primi del 2000. Gli agenti hanno anche passato al vaglio le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza, dalle quali si è vista parte della targa della vettura che stavano cercando. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo in passato aveva commesso altre infrazioni. Gli agenti hanno poi ispezionato il veicolo, gli hanno ritirato la patente e lo hanno denunciato per omissione di soccorso.