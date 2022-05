Ciampino, tenta di uccidere il compagno della madre e aggredisce i carabinieri: arrestato 23enne Un ragazzo di 23 anni avrebbe tentato di uccidere il compagno della madre accoltellandolo con una lama da 11 centimetri in un appartamento di Ciampino.

A cura di Beatrice Tominic

Ha tentato di uccidere il compagno della madre accoltellando. Poi, non appena i carabinieri sono giunti sul posto, ha provato ad impedire l'accesso nell'appartamento in cui sono avvenuti i fatti. È successo la scorsa notte a Ciampino, nella zona a sud est della città di Roma, dove un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, ma anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

La lite e l'aggressione

Il tentato omicidio è avvenuto all'interno di un'abitazione in una palazzina a Ciampino, in via Giosuè Carducci, ad appena un paio di chilometri dall'aeroporto. È qui che si è svolta la lite violenta fra il giovane e il compagno di sua madre, segnalata ai carabinieri di Castel Gandolfo che, in breve tempo, hanno raggiunto l'appartamento. Una volta entrati hanno trovato un uomo, un romani di 51 anni, disteso sul pavimento della casa privo di sensi, con ferite da taglio piuttosto evidenti al torace, al collo e ad un braccio. Oltre ai tagli profondi, però, è stato trovato anche un ematoma alla testa.

L'arrivo dei carabinieri

Non appena arrivati nell'appartamento, prima di entrare, però, i carabinieri si sono trovati davanti al loro il ragazzo che si opponeva e che voleva impedire loro di entrare in casa: proprio a causa del suo comportamento, il ragazzo è stato immobilizzato e portato in caserma. In seguito, è stato arrestato e portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Velletri.

All'interno dell'appartamento, i carabinieri hanno poi effettuato ulteriori controlli. Dai loro accertamenti sono stati rinvenuti un coltello da cucina con una lama lunga 11 centimetri macchiata di sangue, poi sequestrato e 30 grammi di marijuana, insieme al materiale utilizzato per dividere le dosi. Sono ancora in corso accertamenti da parte degli inquirenti per cercare di chiarire l'esatta dinamica della vicenda.

I soccorsi

Non appena viste le condizioni in cui versava il 51enne, sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono immediatamente giunti gli operatori del personale medico del 118 del Policlinico di Tor Vergata, dove l'uomo è ancora ricoverato in gravi condizioni in rianimazione. Fortunatamente, però, non rischia più di perdere la vita.