Ci risiamo: nell'associazione dell'ex Nar Luigi Ciavardini annunciato sabato un concerto nazi rock Sabato 9 marzo in programma il Memorial Massimo Morsello, in ricordo del fondatore ed ex Nar Massimo Morsello. Il luogo è anche la sede dell'associazione Gruppo Idee di Luigi Ciavardini, anche lui un passato nei Nar e una condanna per la strage di Bologna.

A cura di Valerio Renzi

Era lo scorso maggio quando, nella sede dell'associazione dell'ex Nar Luigi Ciavardini, si sarebbe dovuto tenere un concerto dei Gesta Bellica, gruppo le cui canzoni inneggiano a Priebke e al potere bianco. Dopo la denuncia di Fanpage.it la manifestazione veniva annullata. Oggi, 10 mesi dopo, stiamo al punto di partenza: per sabato 9 marzo è in programma nella stessa location il Memorial Massimo Morsello, manifestazione che ogni anno ricorda l'ex membro dei Nucleo Armati Rivoluzionari e fondatore di Forza Nuova, scomparso nel 2001 poco dopo il suo rientro in Italia dalla latitanza in Inghilterra con Roberto Fiore.

Al concerto parteciperanno i gruppi Nessun Pentimento, Quen Reborn, Ventis Adversis e la Vecchia Sezione, provenienti da mezza Italia, così come il pubblico arriverà dalla capitale e non solo per ricordare tra i saluti romani Morsello.

L'appuntamento, che sta rimbalzando in queste ore frenetico tra pagine e i gruppi Telegram, è in via Fiesole, una traversa di via dei Prati Fiscali al confine del III Municipio di Roma Capitale. Una strada che corre parallela ai binari di servizi di Trenitalia, dove si trova il casaletto piuttosto isolato dove ha sede l'associazione Gruppo Idee, fondata da Ciavardini all'uscita dal carcere e si occupa di ex detenuti e di attività in carcere, e anche una sorta di attività parallela "Il Borghetto di Alessia", un ritrovo "comunitario" dedicato a un'altra "camerata" scomparsa che sta diventando punto di riferimento per le attività della destra neofascista in città.

Al vertice dell'associazione c'è la moglie di Ciavardini, Germana De Angelis, sorella dell'ex senatore di AN, allontanato dal ruolo di capo della comunicazione della Regione Lazio a seguito delle sue dichiarazioni sulla strage di Bologna, e dopo che questo giornale aveva riportato l'attenzione sull'attività di De Angelis come front man dei 270bis, band di "rock identitario" che ha nel suo repertorio anche un brano antisemita. E tra gli special guest del Memorial per Morsello non manca un membro proprio dei 270 bis, Marco Zanni.

Massimo Morsello: dai Nar a Forza Nuova

Morsello proviene dagli stessi ambienti politici proprio di Ciavardini: condannato nel processo denominato Nar1, è stato condannato a 8 anni e 10 per mesi per banda armata e associazione sovversiva. Scappato nel Regno Unito viene invece assolto nel processo relativo alla Strage di Bologna. Durante la latitanza a Londra stringe un profondo sodalizio politico e imprenditoriale con Roberto Fiore, anche lui neofascista in fuga dalla giustizia italiana. Nel 1997 insieme fondano Forza Nuova. Due anni dopo Morsello rientra in Italia senza scontare nessuna condanna in carcere a causa della malattia. Morirà a Londra nel 2001. Morsello non è stato solo un militante e dirigente politico dell'estrema destra neofascista, ma anche a partire dagli anni Ottanta un cantautore, per questo ogni anno viene ricordato con un concerto.