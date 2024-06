video suggerito

Chiuso per incendio il viadotto della Magliana, traffico bloccato a Roma Incendio nei pressi del viadotto della Magliana a Roma, chiuso in entrambe le direzioni di marcia. Traffico in aumento in tutta la zona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un grosso incendio è divampato nei pressi di via Asciano, zona Magliana a Roma. Sul posto sono arrivati, intorno alle 13 di oggi, giovedì 20 giugno, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, XI gruppo Marconi e IX gruppo Eur, gli uomini dei vigili del fuoco e della Protezione Civile per lo spegnimento del rogo.

Chiuso il viadotto della Magliana, caos traffico

Stando a quanto si apprende, i vigili hanno interdetto al traffico veicolare il viadotto della Magliana, al momento chiuso da via Cristoforo Colombo a via Isacco Newton in entrambe le direzioni. Traffico in aumento in tutto il quadrante.