Ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione Madonna di Riposo, hanno effettuato diversi controlli nelle attività commerciali di Boccea e Cornelia, alla periferia Nord della capitale, per verificare il rispetto della normativa anti-Covid. In particolare in un caso i militari hanno riscontrato la totale inottemperanza ad ogni indicazione per la limitazione del contagio del coronavirus , all'interno di un parrucchiere.

All'interno dell'esercizio commerciale i dipendenti (ma anche i clienti) non indossavano alcun dispositivo di protezione individuale, e questo è particolarmente grave visto che proprio le attività di cura della persona, come parrucchieri ed estetisti, sono i più normati vista la necessità di uno stretto contatto del cliente con chi sta lavorando. Come se non bastasse non era presente neanche nessun registro di prenotazione per evitare code ed assembramenti.

in foto: Il locale chiuso a Boccea

La titolare del negozio, una donna di 41 anni, è stata multata per 1800 euro e imposta la chiusura dell'esercizio commerciale per cinque giorni per quanto riguarda la violazione della normativa anti-Covid, ma l'imprenditrice è finita nei guai anche per la presenza di un lavoratore a nero riscontrata dai carabinieri.

Continuano i controlli anche nelle zone della movida per evitare assembramenti e verificare il rispetto delle regole. In particolare nella notte tra venerdì e sabato i controlli nei quartieri di Trastevere, Pigneto e Piazza Bologna hanno portato a multe e chiusure per il mancato rispetto della normativa.