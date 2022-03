Chiuse due fermate della metro A di Roma fino al 26 marzo 2022: ecco quali Nel mese di marzo chiuderanno al pubblico due stazioni della Metro A di Roma: Valle Aurelia e Baldo degli Ubaldi. All’interno info e orari.

A cura di Enrico Tata

A causa del rinnovo delle infrastrutture elettriche, nel mese di marzo chiuderanno al pubblico due stazioni della Metro A di Roma: Valle Aurelia, che è punto di arrivo di numerosi treni da Viterbo, e Baldo degli Ubaldi.

Atac informa che la stazione Valle Aurelia chiuderà da venerdì 18 marzo 2022 a domenica 20 marzo 2022. La stazione Baldo degli Ubaldi, invece, resterà chiusa da lunedì 21 marzo a sabato 26 marzo 2022.

Nei giorni di chiusura della stazione di Valle Aurelia verrà attivata la navetta bus MA14 Cipro-Valle Aurelia. Alla fermata della Metro A di Cirpo il capolinea della MA14 sarà sul piazzale della stazione mentre a Valle Aurelia le fermate saranno in via Angelo Emo, fronte ingresso stazione. Tra le stazioni della metro Baldo degli Ubaldi e Valle Aurelia, sono attive anche le linee di bus 490 e 892. Al posto della stazione Baldo degli Ubaldi può essere invece utilizzata la stazione di Valle Aurelia, che si trova a distanza pedonale.

Al posto dello scambio tra la ferrovia FL3 Roma-Viterbo e la Metro A a Valle Aurelia i passeggeri potranno utilizzare in alternativa la fermata della stazione Ostiense, dove è possibile prendere la Metro B.

Ricordiamo inoltre che a partire dal 15 giugno tutta la Metro A chiuderà in anticipo alle ore 21 per tutti i giorni della settimana a causa di lavori. Questi invece gli orari normali della Metro A: da lunedì a giovedì e anche la domenica in entrambe le direzioni tra Battistini e Anagnina la prima corsa è alle 5:30 e l'ultima è alle 23:30. Il venerdì e il sabato l'ultima corsa è con partenza dai capolinea all'1,30 di notte.