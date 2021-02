All'interno di un circolo privato di Marino, Castelli Romani, era stata allestita una vera e propria sala giochi clandestina. Circa cento ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, senza mascherina e senza rispettare le norme sul distanziamento distanziamento, si riunivano in quel luogo ogni pomeriggio per giocare. Per questo i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno effettuato un blitz all'interno del locale. Il circolo è stato chiuso per trenta giorni, una misura proposta dai carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole e autorizzata dalla prefettura di Roma. Stando a quanto si apprende, i militari avevano già rilevato, prima dell'ultima ispezione, come in diverse occasioni all'interno del circolo ci fossero state violazioni alle norme anti-Covid. Il proprietario, tra l'altro, era già stato destinatario di multe per simili violazioni.

Bar aperto oltre l'orario consentito a Roma, multato titolare

A Roma un bar in zona Castro Pretorio è stato sanzionato dai carabinieri della stazione Roma Macao perché rimaneva aperto oltre l'orario consentito. Inoltre i clienti rimanevano a consumare cibi e bevande nei pressi del locale non rispettando le norme anti-Covid. Ieri sera, stando a quanto si apprende, i carabinieri hanno notato cinque persone che stavano consumando cibo e bevande davanti al bar e per questo si sono fermati a controllare. Dopo aver verificato il rispetto delle norme, hanno multato i clienti per un totale di 1.400 euro e il titolare del bar, un cittadino cinese di 43 anni. In pratica quest'ultimo aveva tenuto aperto il suo bar oltre le ore 19 e aveva consentito ai clienti di consumare bevande nelle vicinanze tramite un falso servizio di asporto. Come noto il servizio da asporto per i bar con cucina è consentito fino alle 22, ma la consumazione nei pressi del locale è vietata. Per i bar senza cucina è vietato il servizio da asporto dopo le ore 18.