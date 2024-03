Chiusa la tangenziale Est in direzione Tiburtina: il vento ha staccato i pannelli Forti disagi a causa del vento a Roma. Sulla tangenziale Est si sono staccati alcuni pannelli anti rumore per le raffiche: la strada è stata chiusa in direzione Tiburtina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

La tangenziale Est in direzione Tiburtina è stata chiusa: a causa del forte vento si sono staccati alcuni pannelli fonoassorbenti, con il rischio di causare danni e disagi agli automobilisti in quel tratto di strada. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Il tratto interessato è quello tra Scalo San Lorenzo e Castrense.

A chiamare i Vigili del Fuoco è stato un cittadino, che ha informato del distacco dei pannelli antirumore e del pericolo che stavano correndo gli automobilisti in quel momento. "Nessuno stava allertando i soccorsi, l'ho dovuto fare io", ha dichiarato su Twitter. Numerosi i disagi ovviamente al traffico cittadino, molto intenso nella zona a causa della chiusura della Tangenziale, percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti.

Allerta meteo per vento nel Lazio

Il pannello antirumore si è staccato molto probabilmente a causa del forte vento che dalla notte si è abbattuto sulla regione. Non a caso la Protezione civile ha diramato ieri un'allerta meteo di colore giallo proprio per le forti raffiche che avrebbero interessato la città di Roma, annunciando la possibilità di rischi e disagi.

Maltempo e disagi in tutta Italia

L'ondata di maltempo si è abbattuta oggi su tutta l'Italia, con forti temporali e piogge ininterrotte che stanno causando non pochi danni in diverse regioni. Fango e acqua in strada a Genova, dove è stata sfollata una Rsa per anziani e l'Aurelia interrotta, mentre in Toscana è stata allungata l'allerta meteo anche per la giornata di domani. Sul Lazio, il maltempo continuerà per tutta la giornata, mentre già a partire da domani sera la situazione dovrebbe migliorare, lasciando spazio al sereno.