Chiusa anche oggi Galleria Giovanni XXIII e caos traffico: allagata dopo l’incidente di ieri Stando a quanto comunica l’assessorato ai Lavori Pubblici, il dipartimento Csimu è al lavoro per riparare il danno causato e riaprire nel minor tempo possibile la Galleria Giovanni XXIII.

A cura di Enrico Tata

A causa di un incidente stradale che si è verificato ieri, anche oggi la Galleria Giovanni XXIII resterà chiusa al traffico dallo Stadio Olimpico in direzione Gemelli. Stando a quanto comunica l'assessorato ai Lavori Pubblici, il dipartimento Csimu è al lavoro per riparare il danno causato dalla vettura e riaprire nel minor tempo possibile il tratto di strada.

Come si vede in un frame tratto da un video pubblicato sull'account Instagram ‘Welcome to Favelas', l'incidente ha provocato la rottura di una tubatura idrica con il conseguente allagamento della galleria.

Luceverde conferma su Twitter la chiusura della galleria in direzione Trionfale "per danneggiamento di una condotta dell'acqua a seguito di incidente stradale". Attualmente il traffico è completamente bloccato sulla tangenziale all'altezza del Foro Italico e in direzione Gemelli. Traffico in tilt anche nella zona di Castel Sant'Angelo a causa dei lavori per la realizzazione del sottopassaggio a piazza Pia.