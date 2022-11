Chiude per sempre il Carrefour alla Romanina, l’ultimo annuncio commosso all’altoparlante (VIDEO) “Attenzione prego, sono le ore 21. Carrefour chiude. A tutti i miei colleghi, questo è l’ultimo mio annuncio. Chiuderà per sempre il nostro Carrefour Romanina”, l’annuncio commosso di Claudia.

A cura di Enrico Tata

Ha chiuso per sempre l'ìpermercato Carrefour all'interno del centro commerciale La Romanina, periferia Sud Est di Roma. Dopo trent'anni di attività, Claudia ha fatto l'ultimo annuncio all'altoparlante per ricordare ai clienti la chiusura del supermercato. Visibilmente commossa, ha anche letto una commovente lettera dei dipendenti, che hanno poi sottolineato il suo intervento con un lungo applauso. Dal primo dicembre i lavoratori della Romanina verranno trasferiti negli altri punti vendita del territorio di Roma. "Molti di loro continueranno il percorso in Carrefour divisi ma uniti per 30 lunghi anni vissuti insieme di battaglie con sconfitte e tante vittorie che ha reso una grande famiglia i lavoratori e lavoratrici di questo ipermercato", si legge sulla pagina del sindacato Fisascat Cisl Rome e Lazio.

L'ultimo commosso annuncio di chiusura del supermercato

"Attenzione prego, sono le ore 21. Carrefour chiude. A tutti i miei colleghi, questo è l'ultimo mio annuncio. Chiuderà per sempre il nostro Carrefour Romanina", l'annuncio di Claudia, che ha poi continuato leggendo una lettera dei dipendenti: "Un caro saluto a noi colleghi per questi trent'anni vissuti insieme, tra alti e bassi. Solo in questo periodo abbiamo capito l'importanza della parola collega, che oggi si è trasformata in amico e amica. È vero, siamo diventati una grande famiglia allargata e una grande squadra. E ovunque andremo, anche se divisi, rimarremo questo. Buona fortuna a tutti, dovunque saremo. I colleghi del Carrefour Romanina". Non è chiaro se il supermercato della Romanina verrà sostituito da un altro marchio.