Chiedevano 150 euro per falsi certificati di vaccinazione covid: arrestati medico e avvocata La donna si trova ora agli arresti domiciliari, mentre il medico non potrà esercitare la propria attività per un anno. Un certificato ‘costava’ 150 euro.

A cura di Natascia Grbic

Un medico e un'avvocata sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri del Nas di Latina con l'accusa di concorso per falsità ideologica in atti pubblici. Secondo quanto emerso dalle indagini, la legale del Foro di Latina e il medico in convenzione con l'Asl Roma 6 del distretto di Ardea – Pomezia, rilasciavano falsi certificati di esenzione contro la vaccinazione contro la covid-19.

Chi voleva avere il green pass per lavorare ma non si voleva vaccinare, doveva pagare 150 euro. Dopo aver intascato i soldi, il medico rilasciava il certificato, in cui attestava che la persona in questione non poteva ricevere il vaccino per problemi di salute. Ma, hanno accertato i Nas, in realtà non veniva effettuato nessun controllo.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'avvocata aveva il compito di procacciare pazienti per il medico. Pazienti che ovviamente non volevano vaccinarsi e cercavano qualcuno che gli facesse una finta esenzione. Ovviamente il favore non era gratis, ma costava 150 euro, che andavano nelle tasche della donna. Dopodiché i pazienti venivano dirottati verso il medico di base compiacente.

Per non farsi scoprire, l'avvocata giustificava l'entrata di quei 150 euro fatturandoli come prestazioni legali, che però non venivano ovviamente corrisposte. E ognuna di queste persone aveva un legame con il medico, oltre all'esenzione per il vaccino da covid-19. Non è chiaro se anche per loro ci saranno conseguenze.

La donna si trova ora agli arresti domiciliari, mentre l'uomo non potrà esercitare la professione medica per un anno. Nel caso in cui dovessero essere condannati a processo, rischiano una seria condanna.