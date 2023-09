Chiede all’autista di farlo scendere dal bus ma non c’è la fermata: lo aggredisce e sfonda un vetro È andato in escandescenza, ha insultato l’autista e preso a pugni il vetro del bus, mandandolo in frantumi. I carabinieri cercano un passeggero che ha aggredito il conducente.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha insultato l'autista di un autobus Roma Tpl danneggiando la vettura. I carabinieri cercano l'aggressore che ha aggredito il conducente mentre stava svolgendo il servizio. I fatti si sono verificati in via di Torrenova a Torre Angela, nella periferia Est della Capitale sabato scorso 16 settembre. Secondo le informazioni apprese l'autista al momento dell'accaduto era alla guida di una vettura della linea 053 che copre la tratta compresa tra i capolinea Marelli/Necchi e Torrenova/Bitonto, quando un passeggero che viaggiava a bordo del bus gli ha chiesto di fermarsi per farlo scendere. L'autista però, considerato che non si trovavano all'altezza della pensilina e che non poteva aprire le porte al di fuori della fermata, gli ha risposto di no. Ma l'uomo non ha accettato il rifiuto, così ha insistito dicendogli che avrebbe dovuto prendere un'altra linea di autobus proprio in quel punto e che avrebbe dovuto farlo scendere.

Il passeggero vedendo che il conducente non si fermava e non gli prestava ascolto ha provato a prendere il controllo alla guida. Andato in escandescenza, ha perso il controllo e gli si è scagliato contro, insultandolo e prendendo a pugni la parte anteriore della vettura, fino a mandare il vetro in frantumi. Approfittando della situazione che aveva creato è riuscito a scendere dall'autobus e a scappare, facendo perdere le proprie tracce. Nel frattempo il conducente della vettura ha dato l'allarme, chiamando i carabinieri. I militari sono intervenuti e hanno ascoltato l'autista, ora cercano di risalire al responsabile dell'aggressione, che non è stato ancora individuato.