Giornalista, inviato speciale e caporedattore della RAI, il nome di Mario Benotti è diventato noto alle cronache negli ultimi giorni anche per un altro fatto: è coinvolto in un'operazione della Guardia di Finanza nell'ambito nell'ambito dell'inchiesta sulle maxicommesse da 72 milioni di euro per l'acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina. Le indagini riguardano la prima ondata della pandemia da coronavirus, ma Benotti ha sempre respinto le accuse e affermato di essere nel giusto. Mario Benotti è risultato destinatario di una misura di interdizione emessa dal Gip di Roma. Secondo chi indaga, Benotti avrebbe provato a sfruttare la sua amicizia con il commissario straordinario Domenico Arcuri (estraneo all'inchiesta) per influenzare gli acquisti di mascherine da parte della struttura del commissario. Arcuri nega di conoscerlo, ma Benotti ha più volte specificato che si conoscono da anni.

Chi è Mario Benotti, coinvolto nel caso delle mascherine cinesi

Mario Benotti è un nome molto conosciuto nel mondo del giornalismo italiano. Oltre a fare l'inviato e il caporedattore, è stato anche il direttore generale della Rai World. Ma Benotti è conosciuto anche per essere stato a capo della segreteria al ministero delle Politiche e degli affari europei, oltre che consigliere giuridico del Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. È docente di Geopolitica delle Risorse all’Università di Tor Vergata e ha insegnato numerose materie nella facoltà di Scienze della comunicazione all'Università La Sapienza, tra cui Politica Economia Europea e Comunicazione Etica ed Economia. Oltre a vari incarichi politici, nel corso degli anni è stato presidente e vice presidente di numerose aziende.