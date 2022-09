Chef’s Table, gli chef Gabriele Bonci e Roberta Pezzella su Netflix dal 7 settembre È disponibile da oggi, 7 settembre, la nuova stagione di Chef’s Table, sulla pizza: nella seconda puntata, Gabriele Bonci e Roberta Pezzella. Nella quarta lo chef campano Pepe.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook

Torna oggi su Netflix Chef's Table, l'appuntamento con la serie di documentari che porta spettatori e spettatrici nelle cucine dei più grandi chef del mondo: ogni episodio mostra la vita quotidiana e ripercorre le tappe della loro carriera. Dopo sei stagioni, per un totale di 38 episodi, oggi esce su Netflix la nuova docuserie, interamente dedicata ai professionisti della pizza.

Gli esponenti italiani della preparazione della pizza che, oltre ad essere una ricetta, è una vera e propria arte, sono Franco Pepe e Gabriele Bonci, che rispettivamente appariranno nella quarta e nella seconda puntata di questa settima stagione. Il primo è uno dei maestri della pizza napoletana con il suo "Pepe in grani" a Caiazzo, in provincia di Caserta. Il secondo, invece, è il re della pizza romana e, nel suo locale Pizzarium a pochi passi dal Vaticano, è diventato un'icona con le numerose rivisitazioni creative della pizza romana in teglia.

Gabriele Bonci e la pizzeria a due passi dal Vaticano

Gabriele Bonci, proprietario della pizzeria Bonci Pizzarium a pochi passi dal Vaticano e del Panificio Bonci a Trionfale, è uno chef e pizzaiolo romano. Negli ultimi anni è diventato un volto televisivo per aver partecipato allo show di mezzogiorno di Rai Uno, La prova del cuoco prima e per aver condotto Pizza Hero – la sfida dei forni su Food Network. Con Netflix sbarca oltreoceano e condivide con spettatrici e spettatori le numerose rivisitazioni e varianti creative della pizza romana, caratterizzata dal suo essere bassa e croccante.

"Today is the day – ha scritto in una nota sui social Gabriele Bonci per commentare l'arrivo su Netflix della serie che lo vede fra i protagonisti – Immaginate tutte le emozioni del mondo. Mettetele all’interno di una bottiglia, e sbattete forte forte. Ecco io oggi mi sento così. Ho messo tutto me stesso nella puntata. La libertà di essere me stesso. Buona visione a tutti".

Dalla pagina Facebook di Gabriele Bonci

La tappa a Frosinone nella seconda puntata di Chef's Table

Oltre ai due brillanti chef, nel corso della puntata dedicata a Bonci fa la sua entrata anche Roberta Pezzella, proprietaria del panificio "Pezz de pane", situato nella parte alta della città, in piazza Garibaldi.

Durante la puntata, Bonci si trova a visitare il mercato del capoluogo del basso Lazio proprio con Pezzella: anche lei è una chef stellata. Soltanto nell'ultimo anno, la panettiera frusinate è stata premiata da Gambero Rosso con il Premio 3 Pani e con quello del Pane dell'anno. Pezzella, che ha iniziato la sua carriera proprio con la scuola di Gambero Rosso a Roma e ha proseguito con uno stage nel ristorante La Pergola di Heinz Beck, ha conosciuto Bonci in passato: i due hanno collaborato a lungo per analizzare il mondo della panificazione. Oggi, dopo aver continuato i suoi studi anche in Germani, in Danimarca, a San Francisco, anche Pezzella, che oggi oltre a gestire il suo panificio insegna alla Scuola Tesseri di Ponsacco, in provincia di Pisa, è riconosciuta come una fra gli chef più importanti del panorama italiano.

Foto da Facebook

Il forno "Pezz de pane" a Frosinone

Si chiama "Pezz de pane" ed è uno dei panifici più conosciuti a Frosinone. E da oggi sarà visto da spettatori e spettatrici di tutto il mondo. Nella seconda puntata di Chef's Table, Gabriele Bonci arriva a Frosinone per il mercato del capoluogo e viene accolto da Roberta Pezzella: con lui sono arrivate a Frosinone anche le telecamere di Netflix che hanno effettuato numerose riprese. È proprio fra i luoghi immortalati dalle videocamere, che figura anche il panificio di Pezzella.