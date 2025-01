video suggerito

Cerca di uccidere sua moglie a coltellate, lo zio le fa da scudo per salvarle la vita Momenti di paura a Cassino, dove sabato sera un uomo ha cercato di uccidere sua moglie a coltellate. Lo zio di lei le ha fatto da scudo, rimanendo ferito a sua volta, nel tentativo di salvarle la vita.

A cura di Alessia Rabbai

Ha tentato di uccidere sua moglie a coltellate, ma lo zio di lei le ha fatto da scudo per salvarla ed è finito in ospedale. È successo in via Sferracavalli nel Comune di Cassino, in provincia di Frosinone nella serata di sabato scorso 25 gennaio. Ad avere la peggio è stato l'uomo, accoltellato per aver protetto sua nipote dal marito. L'aggressore è stato arrestato per il tentato omicidio della moglie e per le lesioni inferte alla vittima e dovrà rispondere delle accuse a suo carico.

Accoltella lo zio della moglie intervenuto per proteggerla

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, che hanno inviato l'informativa in Procura tra la coppia del Cassinate è nata una lite per motivi non noti. Una discussione domestica, che è degenerata in un'aggressione. L'uomo è andato in escandescenze, prendendo a calci e pugni sua moglie. Poi ha afferrato un coltello da cucina e ha cercato di colpirla. La scena si è verificata davanti agli occhi dello zio di lei, che non è riamasto a guardare ma è intervenuto, facendo da scudo alla donna, per proteggerla dalla violenza. L'uomo infatti, pensando che l'episodio sarebbe potuto finire in tragedia alla luce dei femmincidi, non si è tirato indietro, ma si è messo tra moglie e marito, rischiando a sua volta la vita.

Donna e zio trasportati in ospedale

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per una violenza domestica, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cassino. I poliziotti hanno fermato l'uomo e lo hanno portato negli uffici di polizia, per gli accertamenti di rito. Feriti sia la moglie che suo zio, entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale con l'ambulanza, affidati ai medici per le ferite da taglio. L'uomo in particolare ha ferite al volto e alle braccia. Da quanto si apprende fortunatamente nessuno dei due rischia di morire.