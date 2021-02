Il Comune di Fiumicino ha approvato una delibera per la realizzazione di un nuovo centro Amazon nel quadrante ovest del territorio del paese sul litorale romano. Ora, ha ricordato il sindaco Esterino Montino, manca soltanto l'approvazione dei progetti di urbanizzazione e i permessi per costruire, poi si potrà cominciare con i lavori. Il nuovo comparto dell'azienda da Jeff Bezos sarà attivo 24 ore su 24 e aperto sette giorni su sette. Permetterà di creare 2mila posti di lavoro e altri 1000 per chi si occuperà delle spedizioni e delle consegne. "Un'opportunità unica per il nostro territorio, come Amministrazione infatti ci stiamo impegnando per stringere un accordo con l'azienda affinché si utilizzi il bacino occupazionale esistente nel nostro Comune", ha dichiarato il sindaco Montino.

Il nuovo centro sarà una struttura di 80mila metri quadrati su un'area di 75 ettari

Il suo vicesindaco, Ezio Di Genesio Pagliuca, ha spiegato che si tratterà di una struttura che si sviluppa su 80mila metri quadrati all'interno di un'area complessiva di 75 ettari, di cui 28 di verde e 14 di parcheggi. "Il progetto prevede anche l'ampliamento del tratto prospiciente di via Corona Boreale e il collegamento tra via Corona Boreale e la viabilità aeroportuale. Ci sarà poi il contributo per il pedaggiamento dello svincolo A12, il cui cantiere partirà a breve, e per cui non è previsto pedaggio, in quanto i privati verseranno un contributo una tantum di circa 3 milioni di euro", ha spiegato il vicesindaco. Per il momento sul sito di Amazon Italia non è stato ancora inserito il form per le candidature, ma è probabile che ciò avverrà presto.