Centri massaggi a luci rosse, scoperta organizzazione criminale: blitz in tutta Italia, 5 denunce Le accuse, per i denunciati, sono di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Il blitz della Polizia Locale ha avuto luogo nei giorni scorsi, diversi centri sono stati chiusi.

A cura di Natascia Grbic

Blitz della Polizia Locale di Roma Capitale oggi in diverse città italiane, per chiudere diversi centri massaggi dove si svolgeva attività di prostituzione. Cinque persone sono state identificate e denunciate: si tratta di quattro cittadini cinesi e un cittadino italiano, accusati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Le indagini sono partite lo scorso anno da Roma, quando gli agenti della Polizia Locale hanno chiuso un centro massaggi attivo nella zona sud est della capitale. Da qui sono partiti una serie di accertamenti, che hanno portato allo scoperto una vasta rete che collegava numerose attività in diverse zone d'Italia. I centri erano solitamente gestiti da uomini di nazionalità cinese, che si occupavano di reclutare ragazze tra i venticinque e i cinquant'anni da avviare alla prostituzione. Un'organizzazione criminale solida, che agiva in modo simile in tutta Italia. Una volta individuati i centri sia della prostituzione sia del reclutamento, sono scattati in simultanea blitz nelle città di Roma, Perugia, Napoli e nella provincia di Avellino, con la collaborazione delle varie polizie locali e dei carabinieri.

Durante le operazioni svolte nei giorni scorsi sono stati sequestrati una cinquantina tra dispositivi e strumentazioni telefoniche ed informatiche, oltre a varie migliaia di euro, considerati provento dell'attività di prostituzione. "Il filone di indagini – spiega la Polizia Locale romana – ormai avviato da tempo, proseguirà al fine di risalire alla più ampia rete di analoghi sodalizi criminali disseminati sull’intero territorio nazionale e in continuo contatto, attraverso alcuni social network, dove avvengono gli scambi di risorse, informazioni, alloggi e “lavoratrici”, avvalendosi così dei molteplici vantaggi offerti dai sistemi telematici".