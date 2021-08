Centocelle dice addio al leggendario Orazio: oggi il saluto al barista di Baglioni e Pasolini Con Orazio Giuffrida se ne va uno dei rappresentanti più genuini della Roma popolare di ieri. Una vita passata dietro il bancone del suo bar in via dei Noci a Centocelle, ha accolto e ascoltato generazioni nel quartiere di Centocelle. Oggi i funerali a cui parteciperanno avventori e amici per rendergli omaggi e un ultimo saluto.

A cura di Redazione Roma

A 90 anni si è spento giovedì 12 agosto Orazio Giuffrida. E con il titolare del Bar Orazio all'angolo tra via dei Noci e via dei Faggi a Centocelle, se ne va una delle figure leggendarie della Roma popolare di ieri, punto di riferimento imprescindibile per generazioni del quartiere. Era stato il barista di Claudio Baglioni che, cresciuto tra queste strade, da ragazzino faceva comitiva proprio nel bar di Orazio strimpellando la chitarra. Quando Pier Paolo Pasolini veniva a Centocelle, dove ambienterà il suo Ragazzi di Vita, è da Orazio che si fermava per un caffè e due chiacchiere. Oggi i funerali che si terranno alle 10.00 nella parrocchia Sacra Famiglia di Nazareth in piazzale delle Gardenia, e a cui parteciperanno amici e avventori di un'intera vita passata dietro al bancone ad ascoltare, parlare, ricordare.