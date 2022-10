Centenario marcia su Roma, città tappezzata di manifesti. Gualtieri li fa rimuovere: “Inaccettabile” Sono apparsi in numerose strade romane questa mattina a 24 ore dal centesimo anniversario della marcia su Roma: disposta la rimozione.

A cura di Beatrice Tominic

Stamattina la città di Roma si è svegliata tappezzata di manifesti che celebrano la marcia su Roma di cui domani, 28 ottobre, ricorre il centenario. Sono decine i manifesti apparsi nella notte nelle diverse strade di ogni zona della capitale: "Primo centenario della marcia su Roma", recitano.

Affissi abusivamente, non appena scoperto della loro presenza, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha disposto la loro rimozione. "Inaccettabili e vergognosi – ha scritto in un tweet pubblicato questa mattina – Roma, medaglia d'oro al Valore Militare per la Resistenza, è e sarà sempre antifascista".

“Esprimo ferma e netta condanna rispetto ad alcuni manifesti affissi questa notte in alcuni punti della città – ha commentato il consigliere capitolino Ferdinando Bonessio di Europa Verde Ecologica- Roma difende e tutela i valori antifascisti. La memoria di ciò che è accaduto nel passato deve servire a ricordare gli anni di lotte e la Resistenza e a non dimenticare il sacrifico delle vittime del regime fascista. Quanto accaduto rappresenta un grave attentato alla Costituzione che vieta espressamente la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista".

I manifesti sul centenario della marcia su Roma

Subito dopo la scritta che richiama al centenario, sono riportate entrambe le date, quella dell'avvenimento e quella del centenario: il mese, in entrambi i casi, è indicato con il numero romano. Mancano 24 ore al centenario: non hanno tardato ad arrivare le immagini delle camicie nere con Benito Mussolini al centro, in prima fila. Sotto l'illustrazione, si legge scritto in grande un "In marcia!". Ancora più in basso, nella parte inferiore del manifesto, una citazione di Benito Mussolini, con tanto di firma in corsivo.