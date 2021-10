Cede tratto di strada sulla Pontina, chiusa per lavori fino al 10 novembre: i percorsi alternativi Dopo il cedimento dell’asfalto, la Pontina rimarrà chiusa fino al 10 novembre. L’interruzione, in entrambe le direzioni di marcia, riguarda il tratto della SS 148 che va dal km 95,600 al km 97,000, nel territorio del comune di Terracina. L’Anas sta lavorando per il ripristino del manto stradale. Comunicato anche il piano di viabilità alternativa.

A cura di Luca Ferrero

La Pontina resterà spaccata in due per oltre un mese. È questo il tempo previsto per portare a termine i lavori di ripristino del manto stradale. La chiusura interessa il tratto che va dal chilometro 95,600 al chilometro 97: è proprio in questo segmento che ieri ha ceduto la strada statale 148, nel territorio del comune di Terracina. Insieme alla data di fine lavori, il prossimo 10 novembre, l'Anas ha comunicato il piano di viabilità alternativa. Un lungo periodo di disagi e traffico intenso in vista.

Chiusa la Pontina al km 97: la viabilità alternativa

Un cedimento improvviso, che resta ancora senza spiegazioni. I motivi che lo hanno causato sono tutti da accertare, ma, nel frattempo, centinaia di automobilisti e autotrasportatori stanno vivendo i disagi dovuti alla chiusura di un'arteria fondamentale. La Pontina resterà chiusa al traffico per più di un mese: l'interruzione riguarda entrambe le direzioni di marcia. Per gli autocarri, inoltre, vige il divieto di transito in direzione Terracina dal chilometro 93,700 al chilometro 95,599. Chiusure e divieti saranno in vigore fino al 10 novembre. Lo ha stabilito l'ordinanza dell'Anas, che ha anche definito un piano di viabilità alternativa per consentire i lavori sulla SS 148. In direzione di Latina, il traffico è già deviato sulla strada Migliara 56. Per rientrare sulla Pontina dalla Migliara 54 o dalla Migliara 53, sono consigliati i percorsi attraverso Via Renibbio, Via Sant’Isidoro o Litoranea. In direzione Terracina, invece, per gli autoveicoli il traffico sarà deviato dalla Migliara 54 attraverso Via Renibbio o tramite la Litoranea. Per gli autocarri, invece, il traffico è deviato sulla Migliara 53.