Cecilia morta dopo volo di 13 metri con l’auto, chiesto processo per l’amico: “Il Suv era modificato” Cecilia Marottoli, volontaria della Croce Rossa, è morta a ventitré anni in un incidente stradale. Svolta nel caso: sembra che l’amico abbia modificato il fuoristrada sul quale stavano viaggiando, potenziandolo in modo pericoloso ed eccessivo.

A cura di Natascia Grbic

Svolta nel caso dell'incidente stradale costato la vita alla volontaria della Croce Rossa Cecilia Marottoli, giovane di ventitré anni morta nel luglio 2019 dopo un volo di tredici metri a bordo di un fuoristrada. La procura ha chiesto il processo per omicidio stradale nei confronti di C. S., l'amico della ragazza che si trovava in macchina con lei al momento dell'incidente.

Chi era al volante non è molto chiaro: il 35enne ha dichiarato che a guidare era Cecilia, e anche nel verbale rilasciato dai carabinieri dopo il sinistro si riporta questa versione. C'è però anche la possibilità che al volante ci fosse il 35enne: un fattore che, secondo la procura, non è però determinante dato che il Suv – di proprietà dell'indagato – sarebbe stato pesantemente modificato per renderlo più potente.

L'impianto accusatorio del pubblico ministero non cambia in nessuno dei due casi: se al volante c'era C. S., allora il 35enne sarebbe direttamente responsabile della morte di Marottoli. Ma anche nel caso fosse seduto dal lato passeggero, non avrebbe dovuto permettere alla 23enne di guidare il fuoristrada. Non solo il tratto di strada era molto impervio, ma la giovane non avrebbe mai potuto guidare un simile mezzo per tutte le modifiche apportate. Il fuoristrada, inoltre, aveva la revisione scaduta.

L'incidente è avvenuto quattro anni fa, nel luglio 2019, tra Rocca di Corno e Piano della Mazza. Il Suv con a bordo i due amici stava percorrendo una strada sterrata quando chi era alla guida ha perso il controllo del mezzo, precipitando per tredici metri e ribaltandosi una volta finito violentemente in terra. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri e i medici del Soccorso alpino e speleologico che hanno tentato inutilmente di rianimare Cecilia, morta poco dopo l'incidente.