“C’è una sparatoria in corso a Tor Bella Monaca”. Ma erano soltanto colpi a salve Un uomo ubriaco è sceso per strada e ha sparato diversi colpi di pistola. Per fortuna, hanno rivelato successivi accertamenti, erano a salve.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

"C'è una sparatoria in corso a Tor Bella Monaca, venite. Fate presto", hanno segnalato molti cittadini al 112. Per questo la sala operativa del 112 ha inviato sul posto i carabinieri del comando di Roma, che hanno effettuato un sopralluogo in via Santa Flavia. Lì hanno trovato un uomo ubriaco e con una pistola in pugno. Il signore è stato bloccato e ammanettato e la pistola è stata sequestrata. Dai successivi accertamenti è emerso che per fortuna i colpi sparati dall'uomo erano a salve. Per lui, comunque, scatterà una denuncia. Sconosciuti i motivi del gesto del signore, ma probabilmente è uscito per strada e ha esploso diversi colpi di pistola soltanto perché era ubriaco.

Sempre a Tor Bella Monaca nella giornata di ieri i carabinieri del comando provinciale dei carabinieri di Roma hanno effettuato un intervento anti droga che ha portato all'arresto di cinque persone. Alcuni alloggi popolari erano utilizzati come base per il confezionamento della droga, hanno rivelato le indagini dei militari. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sottolineato che "nella Capitale, al centro come nelle sue aree periferiche, deve essere sempre massimo l’impegno delle Istituzioni per garantire le migliori condizioni di sicurezza, contrastando illegalità e degrado e prestando particolare ascolto ai quartieri dove alcuni fenomeni criminali si manifestano con maggiore aggressività".