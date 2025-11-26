“C’è una bomba a scuola”, allarme a Roma: intervengono artificieri, studenti evacuati

Paura a Roma dove, in una scuola, è stata segnalata la presenza di una bomba. Nuclei cinofili e artificieri dei carabinieri sono al lavoro, nel frattempo studenti sono stati evacuati.

Una bomba a scuola. Questo il contenuto di una telefonata arrivata questa mattina al numero di emergenza unico nue 112. La segnalazione è arrivata questa mattina, mercoledì 26 novembre 2025, con una telefonata anonima verso le ore 8.10. Secondo quanto spiegava la voce dall'altra parte del filo, all'istituto comprensivo Edmondo De Amicis, in via Galvani, a Testaccio.

Bomba a scuola, l'intervento dei carabinieri: massima allerta

Non appena arrivata la telefonata di allarme, i carabinieri sono intervenuti entrando a scuola per mettersi alla ricerca di questo ordigno segnalato dalla chiamata e per mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono immediatamente arrivati i militari della sezione Aventino e della compagnia Roma Centro.

Una volta raggiunta la scuola, hanno evacuato tutte le classi dell'istituto. Studenti e studentesse si sono riversate in strada, mentre i militari hanno dato il via agli accertamenti necessari. Lo scopo, adesso, è quello di cercare di rintracciare la bomba che sarebbe presente nella struttura. Ovviamente, al momento, finché non verrò rintracciato l'ordigno, non è confermata la presenza della bomba a scuola, ma è comunque necessario essere presenti e assicurarsi che l'istituto resti un luogo sicuro per chi studia e chi ci lavora. Trattandosi di un luogo sensibile come può essere una scuola, è importante agire e non trascurare avvertimenti di questo genere anche se, dopo le accurate verifiche, dovessero rivelarsi falsi.

Verifiche in corso al De Amicis: artificieri al lavoro

Per questo sono presto arrivati anche i colleghi dei nuclei cinofili e gli artificieri dei carabinieri: qualora fosse rintracciata la bomba o qualcosa di simile ad essa, i militari saranno già sul posto pronti a intervenire. Le verifiche sono in corso da oltre due ore: sono scattate non appena arrivata la segnalazione e procedono tutt'ora.

