Castelli Romani, incendio devasta un ettaro di bosco: più di tre ore per spegnere le fiamme Un incendio ieri ha devastato un ettaro di bosco nella zona della Madonnella a Rocca di Papa, sui Castelli Romani. L’allarme dei cittadini: “L’estate è alle porte.”

A cura di Beatrice Tominic

Foto dalla pagina Facebook "Parco dei Castelli Romani"

Un incendio devastante ha colpito la zona dei Castelli Romani nel corso della serata di ieri, 12 maggio 2022. Il rogo, che si è sviluppato nella zona della Madonella, fra Frascati e Rocca di Papa, ha tenuto occupati per diverse ore Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Guardiaparco e ha bruciato un ettaro di bosco. Il territorio boschivo danneggiato è quello del Monte Sappullero, in via Vicinale della Faete, verso il Vivaro.

Le prime fiamme si sono sviluppate alle ore 18 e circa un'ora dopo che il Guardiaparco ha lanciato l'allarme, sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e ai dipartimenti della protezione civile Gruppo Asa di Rocca di Papa e comunale di Rocca Priora. Le operazioni di spegnimento si sono concluse soltanto circa tre ore dopo e le attività di bonifica sono durate fino alla mezzanotte.

Le operazioni di spegnimento nella zona difficile da raggiungere

Il lavoro svolto dai vigili del fuoco nella serata di ieri è stato reso più complesso anche a causa delle difficoltà per raggiugnere la zona colpita. Sul posto sono arrivate le squadre due squadre di vigili del fuoco di Velletri e Marino, insieme all'autobotte di Nemi che hanno spento le fiamme quando ormai, però, un ettaro di bosco era già andato distrutto. Oltre a loro, sul posto sono arrivati anche i carabinieri, alcuni agenti della polizia locale e i rappresentanti dell'Amministrazione comunale. Nell'incendio, secondo le prime verifiche, non sono coinvolte persone. Nel frattempo sono state aperte le indagini per individuare le cause del rogo, ma non è escluso che possa trattarsi di incendio doloso.

Foto dal gruppo Facebook "Rocca di Papa digital"

L'allarme sui social

Nel corso di questa mattina, intanto, c'è chi si è lamentato su Facebook. In un gruppo di zona si legge: "Dalle foto della Protezione Civile (ASA) sembrerebbe che la zona interessata dali'incendio è stata recentemente sottoposta al taglio boschivo da parte del Comune di Rocca di Papa, e che non si sarebbe, al momento dell'evento, ancora proceduto alla rimozione di tutto il legname di risulta, come da foto – ha scritto un utente – Sono mesi che si denuncia pubblicamente il pericolo di incendi boschivi che potrebbero alimentarsi anche con il materiale legnoso di risulta. Datevi da fare." La stessa persona conclude ricordando che la stagione estiva è alle porte e il pericolo di incendi è incombente.