Cassino, aggressione al pronto soccorso: litiga con il padre e lo minaccia con un coltello È successo all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, nel frusinate. Si tratta dell’ennesima aggressione in un pronto soccorso, ma stavolta ad essere preso di mira è stato il padre del paziente.

A cura di Beatrice Tominic

Si trovavano al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica a Cassino, nel frusinate, quando c'è stata la colluttazione. Un uomo si trovava nel nosocomio insieme al padre quando, a seguito di una lite con il genitore, ha iniziato a dare in escandescenze. È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 agosto 2023, verso le 16.30, come riportato da Ciociaria Oggi.

L'uomo, agitato, ha iniziato ad aggredire il padre, tanto che è stato necessario richiedere l'intervento di carabinieri e poliziotti per calmare. Secondo le informazioni raccolte e le ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe gettato sul padre, minacciandolo. Come riportato da alcuni dei presenti, avrebbe avuto fra le mani un coltello, utilizzato per spaventare il genitore che lo aveva accompagnato in ospedale.

L'arrivo dei soccorsi

Anche i presenti sarebbero stati minacciati dalla furia del giovane: hanno immediatamente allertato i soccorsi: per calmare il ragazzo è stato necessario l'intervento di diversi carabinieri e poliziotti. Sono loro che, una volta sul posto, sono riusciti a bloccare il giovane che, successivamente, è stato sedato. Ora si trova nella sala rossa, per un trattamento obbligatorio. All'arrivo degli agenti e dei militari, però, non è stato ritrovato il coltello: ancora da chiarire le ragioni per cui l'uomo era entrato armato di coltello al pronto soccorso.

Ormai il fenomeno delle aggressioni in ospedale e, nello specifico, nei pronto soccorso è sempre più frequente. Negli ospedali della capitale, dopo numerose richieste, è arrivato un primo provvedimento per garantire il controllo e la sicurezza nelle strutture ospedaliere: si tratta di un presidio di polizia presente 24 ore su 24. Il primo, per il momento unico, ospedale in cui è attivo questo provvedimento, è il San Camillo.