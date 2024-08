video suggerito

Carta d'identità elettronica a Roma 2024, open day 31 agosto e 1 settembre: dove e come prenotarsi Il 31 agosto e il primo settembre sarà possibile accedere nuovamente agli Open Day per la carta d'identità elettronica, con aperture straordinarie degli uffici di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Nuovo appuntamento con gli Open Day per la carta d'identità elettronica. Sabato 31 agosto e domenica primo settembre sarà possibile rinnovare il proprio documento con le aperture straordinarie dei punti di rilascio, previa prenotazione sul sito del ministero dell'Interno. Dove? Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre in via Petroselli 52, negli uffici anagrafici del Municipio XIII e negli ex Punti Informativi Turistici.

"Grazie alle aperture straordinarie anche il prossimo weekend cittadine e cittadini che hanno necessità di rinnovare il proprio documento d’identità potranno farlo con uno o al massimo due giorni di attesa, prenotandosi il venerdì precedente sul sito Agenda CIE – ha commentato Andrea Catarci, Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti – In un unico fine settimana saranno oltre 500 le richieste di CIE che sarà possibile accogliere, grazie al lavoro del personale degli uffici municipali aderenti e dei Dipartimenti capitolini coinvolti da oltre due anni nel progetto degli Open Day".

Come ottenere appuntamento per la Cie

Come al solito, per richiedere l'appuntamento bisogna prenotarsi sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. I posti sono disponibili fino a esaurimento. Le prenotazioni apriranno venerdì 30 agosto sul sito del ministero e chiuderanno quando sarà raggiunto il limite di posti disponibili. all'appuntamento bisognerà recarsi portando con sé la prenotazione, la fototessera, una carta di pagamento elettronico e il vecchio documento.

Quali sono le sedi aperte per fare la Cie

MUNICIPIO XIII: la sede di Via Aurelia 470 sarà aperta sabato 31 agosto dalle ore 08.30 alle 13.00

EX PIT: Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e Via Petroselli 52: sabato 31 agosto, dalle 8.30 alle 16.30. Domenica 1 settembre saranno aperti solo la mattina, dalle 8.30alle 12.30.