Carta d'identità elettronica a Roma 2024, open day 28 e 29 dicembre: orari, dove e come prenotarsi Nuovo fine settimana di open day a Roma durante le feste natalizie il 28 e 29 dicembre 2024 per la carta d'identità elettronica con prenotazione obbligatoria. Aperte le sedi dell'ex Pit e di via Petroselli 52.

A cura di Alessia Rabbai

Continuano gli open day a Roma dedicati alla carta d’identità elettronica (Cie) nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 dicembre 2024. Questa volta gli appuntamenti capitano durante le festività natalizie e a pochi giorni da Capodanno. Per agevolare i cittadini nel richiedere o rinnovare il documento sono in programma le aperture dell'ex Punto Informativo Turistico di piazza Sonnino e della sede di rilascio di via Petroselli 52.

"Grazie alle aperture straordinarie anche il prossimo weekend cittadine e cittadini che hanno necessità di rinnovare il proprio documento d’identità potranno farlo con uno o al massimo due giorni di attesa, prenotandosi il venerdì precedente sul sito Agenda Cie – ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti – Un ringraziamento particolare va al personale e ai Dipartimenti capitolini coinvolti anche nel mese di dicembre nelle iniziative degli open day".

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 27 dicembre 2024, fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Per completare la richiesta il giorno dell'appuntamento bisognerà presentarsi allo sportello muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.



Giorni e orari d'apertura di Municipi ed Ex Pit per la carta d'identità elettronica

Gli sportelli di piazza Sonnino e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 28 dicembre dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 29 dicembre dalle 8.30 alle 12.30.