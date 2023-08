Caro benzina, quanto costa fare rifornimento a Roma oggi: carburante a non meno di 1,88 euro/litro A Roma impossibile trovare la benzina a meno di 1,8 euro al litro. I prezzi più bassi offerti dai distributori della Capitale sono compresi infatti tra 1,888 e 1,897 euro al litro.

A cura di Enrico Tata

Non saranno i 2 euro al litro che in media bisogna pagare in autostrada, ma anche a Roma fare la benzina sta diventando molto dispendioso. Secondo l'ultimo aggiornamento del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della verde in modalità self sulle arterie autostradali è arrivato a 2,019 euro al litro, lo stesso livello registrato lunedì scorso. Il gasolio self in autostrada resta a 1,932 euro in media (come ieri ma con un ritocco rispetto a 1,930 euro di lunedì).

Per quanto riguarda il prezzo del carburante su base regionale, nel Lazio gli ultimi dati parlano di una media, per la benzina, di 1.938 euro per litro in modalità self. Gasolio a 1.837, gpl servito a 0,686. Il prezzo della benzina nella regione della Capitale, tra l'altro, è uno dei più convenienti d'Italia, dietro solo a Marche, Umbria e Veneto.

Il costo della benzina è in crescita dal mese di maggio, ma non ha ancora raggiunto i picchi dello scorso anno, quando la verde è arrivata a costare in media 2 euro al litro e non solo in autostrada. Il record è stato raggiunto a giugno del 2022, con 2.034,16 euro al litro.

Come detto, anche a Roma i prezzi sono alti e fare benzina è diventato non poco dispendioso. Nelle zone centrali della città il prezzo massimo praticato è compreso tra 1,989 euro al litro e 1,999 euro al litro. Tradotto: per fare un pieno di benzina per un'automobile media, per esempio una Ford Fiesta che ha un serbatoio da circa 40 litri, occorrono 80 euro. I prezzi più bassi offerti dai distributori romani sono compresi tra 1,888 e 1,897 euro al litro. Significa che per fare un pieno occorre spendere circa 75 euro. Insomma, un risparmio di circa 5 euro per gli automobilisti. Tutti i prezzi possono essere controllati sul sito ‘Osservaprezzi' del ministero dello Sviluppo Economico .