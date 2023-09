Carlo Verdone presenta a Roma “Vita da Carlo – seconda stagione”, l’evento è a ingresso gratuito Domani, venerdì 15 settembre alle ore 18.00, l’attore sarà nel negozio Sky di Via Laurentina 865 per presentare al pubblico la nuova serie che sbarcherà domani stesso su Paramount+. L’evento è a ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

A cura di Simone Matteis

Carlo Verdone a Roma – Immagine di repertorio

Un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti i fan di Carlo Verdone: domani pomeriggio, venerdì 15 settembre alle ore 18, l'attore sarà nel negozio Sky del centro commerciale Maximo, in via Laurentina 865, per partecipare ad un incontro aperto al pubblico in cui presenterà in anteprima Vita da Carlo – seconda stagione. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. La nuova serie sbarcherà proprio domani su Paramount+ e sarà inoltre disponibile per tutti gli abbonati Sky Cinema senza costi aggiuntivi.

Carlo Verdone a tutto tondo tra lavoro e vita privata

Dopo una vita trascorsa a interpretare alcuni dei personaggi più iconici nella storia del cinema italiano, con "Vita da Carlo" Verdone ha scelto di raccontare se stesso e la propria quotidianità, a cavallo tra pubblico e privato. L'incontro di domani, in tal senso, sarà una bella occasione per rispondere alle domande e alle curiosità del pubblico sulla serie. Oltre a Alessio Viola, giornalista di Sky Tg24 che modererà l'incontro, ci sarà anche l’attore Fabio Traversa, compagno di riprese di Verdone nel film cult “Compagni di Scuola” e presente nei nuovi episodi della serie dove interpreterà sé stesso.

Come nasce "Vita da Carlo"

"Voglio fare solo quello che mi va di fare", era questa la promessa che Verdone aveva fatto a se stesso negli ultimi mesi e sembra proprio che ci sia riuscito! Il popolare attore è reduce da La carezza della memoria, un romanzo autobiografico di enorme successo attraverso il quale l'attore ha scavato nel profondo tirando fuori aneddoti e pezzi di vita prima sconosciuti al suo vastissimo pubblico. Ed è proprio tra le pagine del romanzo che Verdone trova l’ispirazione per realizzare il sogno covato in segreto per tutta la carriera: un film d’autore.

Ecco come nasce "Vita da Carlo", con la produzione di Ovidio Cantalupo, storico produttore di Verdone. A interpretare il protagonista, l’alter ego ventenne di Carlo, sarà il cantante Sangiovanni, che dovrà vedersela con le proprie insicurezze e dai capricci della coprotagonista, Ludovica Martino. "Vita da Carlo" è un reticolo di storie che si intrecciano tra loro, storie d'amore, d'arte, di passione e di energia travolgente, come quella dei luoghi che fanno da sfondo a tutta la serie, dalle vie del centro di Roma al litorale di Ostia.

Sarà possibile assistere all’incontro semplicemente recandosi presso il negozio Sky, situato all’interno del Centro Commerciale Maximo. L’accesso sarà libero fino ad esaurimento posti.