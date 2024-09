video suggerito

Carbonara in lattina, su Tik Tok le prime recensioni: “Non so se mangiarla con cucchiaio o forchetta” Poca crema e troppo liquido, senza uovo e con troppo formaggio: arrivano le prime recensioni della carbonara in lattina di Heinz su TikTok. E anche dall’estero c’è chi la boccia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La lattina di carbonara, foto dai video di BenBulks e Cissy Jones da TikTok.

"Non so se mangiarla col cucchiaio o con una forchetta", questo il dubbio di un ragazzo (anglofono) in un video pubblicato su Tik Tok in cui prepara la chiacchieratissima carbonara in lattina lanciata da Heinz definita dallo chef Max Mariola un oltraggio a noi italiani.

"Sarà meglio di un sacco di pasti pronti al supermercato? – si chiede Ben Bulks, analizzando l'etichetta sulla lattina – I valori alimentari non sono male, gli ingredienti sono un po' spaventosi, ma mi fido di Heinz". E inizia a preparare il piatto.

Prepara la carbonara in lattina su Tik Tok: ecco il parere

Costo: meno di due euro. Quantità: due porzioni scarse. E piatto pronto con soli due minuti di microonde. Dopo aver letto i valori, il tiktoker, che condivide video sul cibo e vlog anche su Youtube, passa a leggere gli ingredienti. Pasta, acqua, pancetta, farina di mais, latte scremato in polvere, formaggio in polvere, zucchero e spezie. Niente uova. Forse per evitare l'effetto frittata, ipotizzano alcuni.

"Un buon odore, sa di pancetta. La salsa è bella e densa. E anche lo spaghetto sembra di qualità decente – descrive la pietanza appena aperta – Non so se utilizzare il cucchiaio o la forchetta", continua poi riferendosi alla tipica cremina che, più che essere cremosa, almeno dal video, sembra totalmente liquida.

Che sapore ha la carbonara in lattina

Una volta preparata la pietanza, BenBulks è pronto per assaggiare la carbonara in lattina. "Non sono un intenditore di carbonara, ha un buon sapore, ma i pezzi di pancetta non si sentono. Metterei un po' del mio prosciutto. Gli spaghetti sono molto morbidi (o forse scotti? Non ci è dato saperlo, ndr), ma il sugo è insipido". E così, in un altro video, mostra come utilizza la salsa della lattina per farcire un panino all'aglio. Una rivisitazione che farebbe rabbrividire qualsiasi cuoco italiano.

"Adoro la carbonara, ma non la proverò"

BenBulks non è l'unico tiktoker ad essersi accaparrato, fra i primi, le lattine di carbonara. E mentre c'è chi ironizza e inizia a chiamare la nuova salsa Heinz una "Canbonara", come se fosse una carbonara wanna be, c'è chi ci rinuncia.

È il caso di Cissy Jones, tiktoker da oltre 500mila followers. Una volta entrata in possesso della lattina gialla su cui troneggia, nel riquadro rosa, la scritta Spaghetti Carbonara: pasta in a creamy sauce with pancetta, decide di aprire il vasetto e cambia idea. "È caldo e ha un odore forte. E non mentirò. Odora solo di formaggio caldo con pancetta. Non li proverò anche se adoro la carbonara". O, forse, proprio perché adora la carbonara.