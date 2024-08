video suggerito

Heinz lancia gli spaghetti alla carbonara in lattina: costano meno di 2,50 euro A settembre 2024 Heinz lancia sul mercato gli spaghetti alla carbonara in lattina. La ricetta italiana smart " a prova d'errore" è dedicata alla Generazione Z, che "non ha voglia di cucinare". Ogni confezione costa meno di 2,50 euro.

A cura di Alessia Rabbai

La pasta alla carbonara in lattina, pensata e dedicata alla Generazione Z. Rischia di suscitare le polemiche di molti italiani la nuova proposta culinaria di Heinz, il colosso alimentare americano infatti sta per lanciare un nuovo prodotto nella linea a base di pasta, con vari condimenti in scatola. Tra questi ci sarà a breve anche la carbonara, pronta ad essere scaldata al microonde, per un pasto veloce e pratico. La proposta andrebbe incontro alle esigenze dei giovani, che vogliono mangiare piatti gustosi, senza perdere troppo tempo nella preparazione e soprattutto economici.

Una ricetta ricca, senza rinunciare al gusto della tradizione romana. Gli ingedienti sono i classici, semplici e intramontabili uova, carne, formaggio e condimenti. Gli spaghetti alla carbonara di Heinz verranno lanciati sul mercato a settembre 2024.

Quanto costano gli spaghetti alla carbonara in lattina di Heinz

Gli spaghetti alla carbonara di Heinz molto attesi da una parte dei clienti del marchio oltreoceano, rischiano di generare le critiche dei cuochi italiani. Il presupposto del colosso alimentare americano è rendere disponibile e pratico uno dei piatti più amati al mondo, tipico della cucina italiana. Il prezzo di ogni confezione sarà di 2 pound, ossia meno di 2,50 euro.

Per Heinz la pasta in lattina è una sorta di regalo che fatto alla Generazione Z, che secondo il marchio avrebbe poca voglia e interesse nel cimentarsi ai fornelli con le ricette. Un prodotto dunque pensato per le persone nate fine anni '90 e i primi anni 2000, sempre più presi dal lavoro, dai propri interessi, immersi in una vita sociale smart. Un ricetta, ha spiegato Heinz, "a prova d'errore". E tra i puristi della cucina italiana è già polemica prima ancora della prova assaggio.