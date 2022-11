Caramelle alla droga e funghi allucinogeni tra le spezie della cucina: arrestato un uomo Grandi quantità di droga di tipo sintetico erano nascoste nell’abitazione di un uomo arrestato. Aveva caramelle e francobolli intrisi di lsd e funghetti allucinogeni in barattoli tra le spezie da cucina.

A cura di Alessia Rabbai

Droga nascosta nelle caramelle e nei francobolli. È la scoperta che gli agenti della polizia giudiziaria della Polizia di Frontiera aerea di Fiumicino hanno fatto, arrestando un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stupefacente che, data la forma a caramella, non si esclude che potesse essere ingerito anche da minori. Oltre alla droga nascosta nelle caramelle a loro volta avvolte in involucri di alluminio, i poliziotti hanno trovato grandi quantità di sostanze stupefacenti di tipo sintetico, tra le quali la cosiddetta droga dello stupro, polveri di mdma, lsd, mefedrone, essenze narcotiche di varia natura e soprattutto, oppioidi come il fentanyl. Quest'ultima in particolare è una droga fino a cento volte più potente della morfina. Come spiegano dalla Questura di Roma inalarne anche solo poche particelle può uccidere.

La droga sequestrata

La droga nascosta nel freezer e tra le spezie

L'uomo è stato arrestato dopo essere stato colto in flagranza di reato, per aver ricevuto in consegna un litro di gbl. Gli investigatori lo hanno identificato e hanno perquisito la sua abitazione. La droga era nascosta all'interno di un un freezer, l'elettrodomestico veniva utilizzato come una sorta di dispensa. Dentro c'era la sostanza stupefacente, catalogata e suddivisa in dosi con molta cura, pronta per essere venduta nel mercato della Capitale. All'interno di alcuni barattoli aveva invece messo dei funghetti allucinogeni e li aveva posizionati tra le spezie della cucina, in modo che si confondessero. Tutta la droga è stata sequestrata, l'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto e l'uomo è finito in carcere.