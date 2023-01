Capodanno: 59 auto a fuoco nella notte a Roma a causa dei botti Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la città fino alle 5.00 di questa mattina. In tutto sono 59 i veicoli distrutti o danneggiati dai roghi.

A cura di Redazione Roma

Roghi di cassonetti e di automobili in diverse zone della capitale: alla fine di questa notte di Capodanno 2023 sono 59 le vetture distrutte o danneggiate dalle fiamme secondo quanto reso noto dal comando provinciale dei vigili del fuoco, che hanno dovuto eseguire numerosi interventi di spegnimento con l'ausilio delle forze dell'ordine. Si presume che le fiamme si sono diffuse dai petardi e dai fuochi d'artificio esplosi per festeggiare l'arrivo del nuovo anno alla mezzanotte. Straordinari dunque per i vigili del fuoco che hanno eseguito l'ultimo intervento alle 5.00 del mattino di oggi, 1 gennaio 2023.

Appia: maxi rogo nel parcheggio di una società di autonoleggio

Era poco passata la mezzanotte quando in via Cheren, a due passi da via della Batteria Nomentana, i carabinieri sono intervenuti per un veicolo in fiamme. A poche centinaia di metri in viale Eritrea, sono stati invece divorati dalle fiamme due furgoncini Ford Transit e una Opel Corsa. L'episodio più grave in via Appia Nuova dove, all'altezza del civico 1160 dove si trova una società di autonoleggio, un rogo ha distrutto 24 tra furgoni e vetture.

Cinecittà: incendio in un'autorimessa, 14 veicoli coinvolti

Un incendio è scoppiato anche in via Pietro Tomei a due passi da viale dei Romanisti a Cinecittà, nel parcheggio di una rimessa dove sono stati 14 i veicoli distrutti o danneggiati dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti in via della stazione Prenestina Panda dove sono stati tre i mezzi interessati da un incendio. A Piazza San Cosimato invece, nel cuore di Trastevere, distrutti due cassonetti e un monopattino elettrico.