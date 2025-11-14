Capannone con 200 migranti prende fuoco, tragedia sfiorata a Roma: tre persone intossicate

Tragedia sfiorata questa notte a Roma in via Fortunato Depero, nel quartiere de La Rustica. Per cause ancora da chiarire un capannone di tre piani è andato a fuoco: all'interno vivevano circa duecento persone di origine straniera, rimaste intrappolate all'interno dell'edificio a causa del fumo denso e delle fiamme che impedivano il passaggio. Sul posto sono arrivati immediatamente tre squadre dei Vigili del Fuoco la Rustica 10/A, Tuscolano II 12/A e Tuscolano 3/A, supportate da due autobotti, dal Carro Autoprotettori, dal Funzionario di Guardia, dal Capo Turno Provinciale e dall’Autofurgone dotato di estrattore di fumo, oltre agli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Locale, i sanitari del 118 e i tecnici di Italgas e Acea, chiamati a mettere in sicurezza gli impianti.

Quando i pompieri sono arrivati sul posto hanno avuto tantissima difficoltà a operare. Questo perché il capannone era invaso dal fumo, cosa che impediva la fuga a diverse persone intrappolare ai piani superiori dell'edificio. I soccorritori sono riusciti a mettere in salvo tre persone, intossicate ma coscienti. Ci sono volute diverse ore per spegnere le fiamme, sia perché il capannone è molto grande, sia perché ci sono numerosi tramezzi interni, cosa che ha reso non poco compresse tutte le operazioni.

Al momento sono ancora in corso le operazioni di controllo all'interno dello stabile, sia per controllare che tutte le persone siano state evacuate, sia per verificare la stabilità della struttura, che a un primo accertamento è risultata visibilmente compromessa.