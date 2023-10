Cane morde al volto il padrone a Gradoli e gli stacca il naso Ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del naso un 50enne aggredito e morso al viso dal suo cane.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Getty Images)

Un cane ha azzannato al volto il padrone, staccandogli il naso e lo ha mandato in ospedale. Momenti di paura per un uomo, che si è visto aggredire dal proprio animale a quattro zampe. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato scorso sabato 27 ottobre nel Comune di Gradoli, in provincia di Viterbo, vittima un uomo di cinquant'anni, che ha dovuto ricorrere a cure mediche urgenti.

Il cane era in auto con i proprietari

Una tragedia sfiorata quella avvenuta nel centro di poche centinaia di abitanti dell'Alto Lazio. Secondo quanto riporta la testata locale Tuscia Web al momento dell'accaduto l'uomo era in auto insieme a sua moglie quando per cause non note il cane, forse di razza maremmana, per motivi non noti, si è scagliato contro il padrone, mordendolo al volto.

Il padrone del cane è stato operato al volto

Una tragedia sfiorata. Subito è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente di un'ambulanza per ferite al volto provocate da un cane. Sul posto ricevuta la segnalazione è arrivato il personale sanitario, che ha preso in carico l'uomo e lo ha trasportato all'ospedale Belcolle di Viterbo. Arrivato al pronto soccorso il paziente ha ricevuto le cure necessarie. Ha avuto bisogno di un'operazione urgente al volto, per la ricostruzione del naso e per intervenire subito sulle ferite provocate dai denti del cane. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute stanno migliorando. Non sono chiari i motivi del comportamento del cane, cosa sia successo, se la sua sia stata una reazione improvvisa e senza spiegazioni, oppure se qualcosa mentre erano in macchina lo abbia spaventato.