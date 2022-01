Campana storica rubata da una chiesa: ritrovata in una piazzola dell’autostrada Si tratta di una campana storica costruita nel 1600 e custodita nella chiesa di Camerata, un piccolissimo comune in provincia di Roma di circa 400 abitanti.

A cura di Enrico Tata

Rubata e abbandonata misteriosamente sull'asfalto in una piazzola d'emergenza della carreggiata ovest dell'Autostrada A24. Si tratta di una campana storica costruita nel 1600 e custodita nella chiesa di Camerata, un piccolissimo comune in provincia di Roma di circa 400 abitanti. Due poliziotti del distaccamento polizia stradale di Carsoli, l'Aquila, hanno visto una sagoma scura sul muretto di contenimento dei una piazzola e hanno deciso di controllare. La campana è stata poi riconosciuta dal parroco del paese di Camerata, don Francesco Kayumba. È facilmente riconoscibile perché presenta, come segno distintivo, in rilievo, l'immagine di una Madonna con bambino e alcune scritte della ditta produttrice, che fabbrica campane storiche. Questa mattina è stata restituita alla Chiesa Santa Maria delle Grazie dove "sarà ricollocata per la gioia dei fedeli, che appresa la notizia del ritrovamento si sono riversati numerosi in parrocchia".

Stando a quanto si apprende, il furto era stato denunciato a inizio anno e la notizia aveva avuto molto risalto nelle cronache locali: "I fedeli sono molto legati alla parrocchia che è da sempre un punto di riferimento per tutti gli abitanti del paese, specie da quando nel 1859 il piccolo borgo situato nel parco regionale dei Monti Simbruini fu distrutto da un incendio e l'unico edificio che si salvò fu proprio la chiesa, che accolse gli abitanti durante il tragico evento", si legge in una nota della questura. Ignoti per ora gli autori del furto e ignoti rimangono anche i motivi per cui la campana sia stata abbandonata in una piazzola dell'autostrada.