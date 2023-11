Camion travolge un pullman di turisti sull’autostrada A12: un morto e nove feriti gravissimi È di un morto e 9 feriti gravi l’incidente avvenuto ieri sera sull’A12, in direzione Roma. All’altezza di Civitavecchia, un tir ha tamponato un minivan ncc.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella tarda serata di ieri, lunedì 13 novembre, un camion ha travolto un piccolo pullmanino di turisti sull’autostrada A12, all'altezza delle uscite fra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Sud, in direzione Roma. Il primo bilancio dell'incidente è di un morto e nove feriti, alcuni dei quali molto gravi e ancora ricoverati in ospedale. Si attendono aggiornamenti sulle loro condizioni di salute e la ricostruzione dell'esatta dinamica dello schianto.

Intanto gli agenti della Polizia Stradale stanno tentato di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che una bisarca (l'autocarro utilizzato per il trasporto di veicoli) abbia tamponato un minivan di una società di noleggio con conducente che trasportava dieci turisti statunitensi. Le forze dell'ordine non escludono che all'ordine dell'incidente possa esserci una distrazione del camionista, forse a causa di un utilizzo scorretto del telefono cellulare.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere. Mentre due elicotteri dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria di Elitaliana hanno prelevato i feriti e li hanno trasportati d'urgenza in diversi ospedali. Arrivati in pronto soccorso, quattro di loro sono stati ricoverati in codice rosso e quindi risultano in gravi condizioni. Altri tre sono stati ricoverati in codice giallo. Soltanto uno, invece, è stato possibile medicarlo direttamente sul posto, senza bisogno di trasportarlo in ospedale.