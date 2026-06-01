Cambio della guardia al Quirinale in forma solenne il 1° giugno: sfilano Corazzieri e Fanfara dei Carabinieri

In occasione degli 80 anni della Repubblica italiana, oggi lunedì 1° giugno il tradizionale cambio della guardia al Quirinale si svolgerà in forma solenne con la sfilata del Reggimento Corazzieri e della storica Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo.

I Corazzieri sfilano davanti al Quirinale per il cambio della guardia in forma solenne

Si svolgerà oggi, come da tradizione, il celebre cambio della guardia al Palazzo del Quirinale. Un evento che richiama visitatori lungo tutta l'omonima piazza, per assistere a uno dei rituali cerimoniali più longevi della Repubblica. Ma in vista della celebrazione di quest'anno, in cui cade l'80esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana, c'è una novità: oggi, lunedì primo giugno, alle 15.30 si svolgerà il cambio della Guardia in forma solenne, con lo schieramento e la sfilata del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo.

Durante la sfilata, la Fanfara eseguirà i seguenti brani:

Autore Ignoto: La Bandiera dei tre Colori;

C. A. Bosi: Addio, mia bella, addio;

M. Conzatti: Primi Allori;

V. Borgia: Fanfara Solenne;

F. Tassinari/A. Moretti: Evoluzioni Equestri;

F. Tassinari/P. Sena/L. Berardo/A. Bagnolo: Inno della 1^ Brigata;

G.Mameli: Canto degli Italiani;

V.Borgia: On Horseback;

G.Mameli: Canto degli Italiani;

M. Conzatti: Diana.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assiste alla passata edizione del cambio della guardia in forma solenne

I Corazzieri: da guardie di Casa Savoia a quelle del presidente della Repubblica

I Corazzieri sono un reparto d’élite dell’Arma dei Carabinieri. Le loro origini risalgono al 1836, quando nel Regno di Sardegna fu istituito il Corpo delle Guardie del Corpo del Re, destinato alla protezione del sovrano della Casa Savoia. Dopo la nascita della Repubblica nel 1946, il reparto venne riorganizzato e assunse l'attuale nome dei Corazzieri, mantenendo le storiche uniformi cerimoniali. Oltre a svolgere funzioni di guardia d’onore e rappresentanza nelle cerimonie ufficiali, i Corazzieri hanno il compito di proteggere il presidente della Repubblica, vigilare sul Palazzo del Quirinale e garantire la sicurezza durante eventi istituzionali, visite di Stato e incontri con autorità nazionali e internazionali.

Corazzieri con la spada in pugno durante un passaggio del rituale

La Fanfara dei carabinieri a cavallo: acrobazie e musica da esigenze operative

La Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma rappresenta il più antico reparto musicale interamente montato al mondo. Le sue origini risalgono al 1829, quando presso la Legione Allievi di Torino venne istituito un nucleo di “trombetti a cavallo”, il cui compito non era inizialmente musicale, bensì operativo: trasmettere a distanza gli ordini del comandante sul campo di battaglia mediante particolari combinazioni di note. Nel tempo, questa funzione si è evoluta fino a dare vita all’attuale fanfara, i cui musicisti eseguono brani con strumenti a fiato e a percussione mentre cavalcano, partecipando a cerimonie istituzionali e spettacolari esibizioni equestri.