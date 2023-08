Cade parte del tetto di un palazzo a Piazza Colonna e ferisce un bimbo Momenti di paura per un bambino raggiunto da parte del tetto di un edificio caduta in Piazza Colonna. Il piccolo soccorso in ambulanza è stato trasportato in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Un bambino è rimasto ferito nella caduta di una parte del tetto di un edificio in Piazza Colonna a Roma. L'incidente si è verificato all'ora di pranzo di oggi, domenica 6 agosto, nel cuore del centro storico a pochi passi da via del Corso. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto erano circa le 13, il bimbo era in strada all'altezza del civico 355 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, un pezzo di ardesia si è staccato dal tetto di un palazzo ed è precipitato in strada. Si tratta di una roccia sedimentaria clastica, che solitamente viene utilizzata nell'edilizia per le coperture dei tetti e non solo, anche detta "pietra di Lavagna", compatta e resistente.

La porzione di tetto è caduta, al di sotto del palazzo c'era il bambino, che è stato raggiunto ed è rimasto ferito. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sono state inviate la squadra 1/A e un'autoscala. Data la dinamica dell'accaduto e la giovane età del ferito coinvolto è stato infatti necessario l'intervento dei pompieri, i quali arrivati sul posto hanno dato il via alle operazioni.

Presente il personale sanitario arrivato il ambulanza, che ha preso in carico il piccolo paziente e lo ha trasportato in ospedale, dov'è stato sottoposto alle cure del caso. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. I vigili del fuoco hanno fatto una verifica del tetto, per capire quale fosse la situazione dello stato della struttura. I pompieri hanno ritenuta necessaria la messa in sicurezza, così gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno transennato l'area sottostante al punto del tetto in cui c'è stata la caduta.