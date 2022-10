Cade nel Tevere da Ponte Milvio: i vigili del fuoco salvano una 48enne Due salvataggi in due giorni nel Tevere a Roma, oggi i vigili del fuoco hanno recuperato una 48enne a Ponte Milvio, ieri i poliziotti hanno hanno soccorso una donna a Ponte Marconi.

A cura di Alessia Rabbai

Il salvataggio dei vigili del fuoco a Ponte Milvio

Una donna di quarantotto anni è stata soccorsa e trasportata in ospedale dopo essere caduta nel Tevere all'altezza di Ponte Milvio a Roma. I fatti si sono verificati nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 19 ottobre. Era poco prima di mezzogiorno quando la donna, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da aprte delle forze dell'ordine, è precipitata nel fiume. Arrivata la chiamata d'emergenza, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma con il nucleo sommozzatori, l’imbarcazione fluviale, la squadra di Prati (9/A), il nucleo Saf e la polizia di stato.

I soccorritori l'hanno raggiunta in acqua prima che la corrente la portasse via e l'hanno salvata, posizionandola su una barella. L'hanno poi riportata sulla sede stradale, dove l'aspettava il personale sanitario, che l'ha presa in carico e trasportata con l'ambulnaza in ospedale. Presenti per gestire la viabilità gli agenti della polziia locale di Roma Capitale con il XV Gruppo Cassia, che hanno temporaneamente chiuso il ponte.

Ieri i poliziotti hanno salvato una donna a Ponte Marconi

Ieri un altro episodio analogo. L'hanno salvata grazie ad una corda legata alla vita i poliziotti che hanno soccorso un donna nel Tevere all'altezza di Ponte Marconi. Salva, in stato confusionale e in ipotermia, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo. Una vicenda che sarebbe potuta culminare in tragedia, ma che si è conclusa con il lieto fine, grazie all'intervento tempestivo della Squadra Fluviale Tevere e Acque Interne della Questura di Roma. Secondo le informazioni apprese la donna per cause non note ha tentato di togliersi la vita, gettandosi in acqua da Ponte Marconi.

A dare l'allarme è stato un passante, che ha assistito alla scena e che non si è girato dall'altra parte: preoccupato per lei ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, spiegando che c'era una donna nel Tevere e ha chiesto l'intervento urgente dei soccorritori. Sul posto in breve tempo sono intervenuti gli agenti, che hanno dato il via alle operazioni per raggiungerla. Salvata, l'hanno affidata al personale sanitario, per il trasporto in ambulanza all'ospedale.