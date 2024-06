video suggerito

Precipita dalla Torre Belvedere a Cerveteri: morta una donna di 39 anni Tragedia a Cerveteri vicino Roma, dove una 39enne è morta, caduta dalla Torre Belvedere. L’ipotesi è che si sia suicidata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna è morta, dopo essere precipitata dalla Torre Belvedere, nel centro storico di Cerveteri. I drammatici fatti sono avvenuti nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 giugno nel Comune sul litorale Nord della provincia di Roma. Si tratta di una trentanovenne, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Cerveteri, che hanno svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'ipoesi è che si sia tratto di un suicidio.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto a poca distanza dall'accaduto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Ma per la donna non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso a causa delle gravissime ferite e dei traumi riportati a seguito della caduta. Purtroppo inutile l'intervento dell'eliambulanza, che era pronta a trasportarla in ospedale. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio e verrà riconsegnata alla famiglia, per i funerali.

Lutto a Cerveteri

Sui drammatici fatti che hanno scosso la comunità è intervenuta la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti: "Questa mattina sono stata raggiunta da una di quelle notizie che come madre e come sindaco non vorrei mai ricevere – scrive in un post pubblicato sulla sua pagina istituzionale – Una giovane donna della nostra città ha scelto di lasciarci, un gesto incomprensibile e che ci consegna un senso di smarrimento, di paura, di sgomento, senza parole. Che ci fa domandare, come sempre accade in queste circostanze, se come comunità avremmo potuto fare qualcosa di più, avremmo potuto essere d'aiuto. Domande a cui forse, non avremmo mai risposta. Ai genitori, ai suoi cari, a chi le ha voluto bene, giunga il mio affetto e il mio sostegno. Cerveteri non vi lascerà soli in questo momento di grande dolore e smarrimento".