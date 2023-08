Cade dal tetto di una roulotte: 48enne soccorso con l’eliambulanza per trauma cranico È finito in ospedale con l’eliambulanza per un grave trauma cranico un 48enne caduto dal tetto di una roulotte nel Reatino.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È grave un uomo di quarantotto anni caduto dal tetto di una roulotte a Paganico Sabino, in provincia di Rieti. La vittima, originaria del Bangladesh, ha avuto bisogno di cure mediche urgenti ed è stato trasportato in ospedale. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ieri, giovedì 10 agosto, e sono avvenuti nel centro di poche decine di abitanti vicino al Lago del Turano nel Reatino. Secondo le informazioni apprese l'uomo al momento dell'incidente in cui è rimasto coinvolto si trovava per motivi non noti in piedi sul tettino della roulotte. Improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è precipitato. Una caduta rovinosa, che ha richiesto l'intervento urgente dei soccorsi.

Il ferito ha riportato un grave trauma cranico

Arrivata la chiamata al Numero delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto per personale sanitario. Date le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito gravi, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. I paramedici lo hanno stabilizzato sul posto, preso in carico e trasferito in volo nella Capitale, al Policlinico Agostino Gemelli. Atterrato nel nosocomio romano, i medici lo hanno sottoposto agli accartamenti e alle cure necessarie per la caduta.

Ha riportato lesioni e traumi, tra i quali uno grave alla testa. Al momento non si hanno notizie delle sue esatte condizioni di salute, rispetto all'esito del loro intervento i medici non si sono ancora pronunciati. La speranza è che le condizioni di salute del pazione migliorino nelle prossime ore. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine, per gli accertamenti di propria competenza, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.