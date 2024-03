video suggerito

Ragazzo di 26 anni si lancia da un ponte sulla Pontina: soccorso in eliambulanza, è gravissimo Un 26enne si è lanciato da un ponte di Aprilia su via Pontina. È gravissimo ed è stato trasportato con l'eliambulanza in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È gravissimo un ragazzo di ventisei anni, che si è lanciato da ponte di Mortarelli ad Aprilia. Il giovane, precipitando, è finito sulla complanare di via Pontina. Soccorso con l'eliambulanza, si trova ora ricoverato in ospedale con importanti traumi. L'episodio è accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 29 marzo, nel territorio della provincia di Latina.

L'ipotesi è che il giovane si sia lanciato si proposito dal ponte, per cercare di toglieresi la vita. È precipitato davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e si sono fermati per prestare i primi soccorsi. Sul posto ricevuta la segnalazione con la richiesta urgente d'intervento, è giunto il personale sanitario, che ha soccorso il ragazzo e lo ha trasportato con urgenza in ospedale.

Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravissime ed è stato trasferito in volo al pronto soccorso. Presenti sul luogo dell'accaduto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale, per i rilievi di rito.