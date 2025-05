video suggerito

Cade da un’impalcatura durante lavori di manutenzione: gravissimo operaio 70enne L’uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione all’interno di un’abitazione in via Vignarola a San Giovanni Incarico. Elitrasportato in ospedale, è gravissimo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi a San Giovanni Incarico, in provincia di Frosinone. Un operaio di settant'anni è caduto da un'impalcatura montata in un'abitazione di via Vignarola precipitando a terra. Un volo di quattro metri che gli ha causato diverse fratture in varie parti del corpo, giudicate dai medici molto gravi. A causa della gravità delle lesioni riportate, i soccorritori sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno allertato l'eliambulanza, in modo da portarlo in ospedale nel più breve tempo possibile. Adesso è ricoverato in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e gli ispettori del Servizio Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro della Asl di Frosinone, in modo da verificare se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro. Saranno ascoltati gli altri operai presenti, in modo da capire cosa sia accaduto e per accertare eventuali responsabilità.

L'uomo, residente a Gavignano, in provincia di Roma, stava facendo alcuni lavori di manutenzione all'interno dell'abitazione. Si trovava su un'impalcatura, quando è precipitato e caduto per diversi metri. Da capire cosa sia accaduto e come abbia fatto l'uomo a cadere: da verificare soprattutto se indossasse i dispositivi di protezione che servono proprio a evitare cadute improvvise.