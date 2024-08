video suggerito

Cadavere sui binari alla stazione Termini: circolazione sospesa e treni in ritardo, indagini in corso Trovata una persona senza vita alla stazione Termini: circolazione rallentata, rischio ritardi per treni intercity, Regionali e Alta Velocità, in particolare direzione Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Una persona priva di vita è stata trovata fra i binari della stazione Termini a Roma. Il ritrovamento è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di oggi, domenica 18 agosto 2024. Una volta notato il corpo, è scattato immediatamente l'allarme. Gli agenti della PolFer e delle forze dell'ordine hanno raggiunto il luogo dell'avvistamento, hanno iniziato il loro intervento di recupero e tutti gli accertamenti del caso per cercare di chiarire quando è avvenuta la tragedia ed eventuali responsabilità sul caso. Non si sa ancora cosa sia accaduto con chiarezza

Nel frattempo, però, è stato necessario sospendere la circolazione ferroviaria in tutto lo snodo di Roma Termini, come riporta la nota di Trenitalia pubblicata sull'apposita sezione del sito alle 16.15.

Cadavere sui binari a Roma Termini

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto verso le 16: non appena notata la presenza del corpo senza vita è stato immediatamente richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. Sono state aperte subito le indagini: per dare la possibilità agli agenti di intervenire, è stata sospesa la circolazione su tutto lo snodo di Roma Termini.

Ritardi e circolazione sospesa: situazione dei treni a Roma Termini

La circolazione è stata sospesa verso le 16.15, per accertamenti sulla linea. Come riporta l'ultimo aggiornamento di Trenitalia, possibili ritardi di treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. In particolare, la linea più colpita al momento è l'Alta Velocità fra Roma e Napoli: i treni sono instradati nella linea convenzionale via Cassino, con maggior tempo di percorrenza previsto fino a 90 minuti. Alcuni treni Alta Velocità possono essere instradati tra Roma Tiburtina e Napoli via Roma Prenestina e non fermare a Roma Termini.

Ma non sono le uniche linee ad essere interrotte. Inoltre non si escludono limitazioni di percorso su alcuni treni, soprattutto sui regionali. Maggiori disagi si riscontrano nei seguenti convogli:

FA 8314 Lecce (11:15) – Roma Termini (16:55) oggi termina la corsa a Roma Tiburtina.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

oggi termina la corsa a Roma Tiburtina. I passeggeri diretti a Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia; FR 8343 Roma Termini (17:10) – Napoli Centrale (18:23) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare da Roma Tiburtina il treno FR 9543 Torino Porta Nuova (12:00) – Salerno (20:55) , che oggi non ferma a Roma Termini;

oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare da Roma Tiburtina il treno , che oggi non ferma a Roma Termini; FA 8852 Roma Termini (17:25) – Ravenna (22:12) il treno oggi ha origine da Roma Tiburtina. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Mentre i treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9535 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (22:38)

• FR 9430 Napoli Centrale (15:30) – Udine (23:05)

Articolo in aggiornamento