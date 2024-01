Cadavere di una donna nel canale di Fiumicino: circa 45 anni, non ha ancora un nome Il corpo di una donna tra i 40 e i 45 anni è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri nel canale navigabile di Fiumicino. A dare l’allarme alcuni passanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora non ha un nome il corpo senza cita di una donna, rinvenuto nel pomeriggio di ieri sabato 27 gennaio nel canale navigabile di Fiumicino. L'allarme è stato dato attorno alle 17.30, quando alcuni passanti che stavano camminando lungo il canale, hanno visto emergere dall'acqua la sagoma di un corpo umano a poche decine di metri dal ponte mobile 2 giugno. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Fiumicino, mentre il personale della Capitaneria di Porto con un battello recuperav il cadavere.

Da quanto si apprende la donna avrebbe un'età apparente tra i 40 e i 45 anni. Quando è stata tirata fuori dall'acqua era vestita con dei jeans e un giubbotto, e non era in stato di avanzata decomposizione. Il corpo è stato trasportato all'obitorio del Verano, dove verrà eseguita l'autopsia per appurare le cause del decesso. Addosso non aveva documenti e la sua identità non è stata associata a nessuna denuncia recente di persona scomparsa.

Sul corpo non sarebbero stati presenti segni evidenti di ferite o percosse, anche per questo non è escluso che si sia trattato di un gesto volontario: ma per avere qualche certezza in più bisognerà aspettare il referto del medico legale.