Cadavere con ferite d’arma da fuoco a Soriano del Cimino: si indaga per omicidio I carabinieri indagano per omicidio sul cadavere con ferite d’arma da fuoco trovato nelle campagne di Soriano del Cimino in provincia di Viterbo. I militari sono sulle tracce dell’assassino.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un cadavere con delle ferite d'arma da fuoco è stato trovato nelle campagne di Soriano del Cimino, in provincia di Viterbo. Al momento sono poche le informazioni trapelate, ciò che è certo è che i carabinieri coordinati dalla Procura indagano per omicidio. Secondo le prime informazioni apprese il corpo apparterrebbe a un uomo di sessant'anni pregiudicato, del quale non è ancora stata resa nota l'identità, alla quale sono risaliti i militari. Non è chiaro da quanto tempo il corpo si trovasse tra la vegetazione, ma presenta dei fori, che evidenziano come sia stato ucciso con arma da fuoco. A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato quella che sembrava essere una sagoma umana in un campo e ha chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivato anche il personale sanitario in ambulanza. I militari hanno svolto gli accertamenti di rito, passando al setaccio l'area circostante al ritrovamento del cadavere.

Si indaga per omicidio

Presente sul posto anche il magistrato di turno. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ne autorizzerà l'autopsia. Gli esami serviranno agli inquirenti ad avere più informazioni possibili sul decesso, per ricostruire il quadro della vicenda, che al momento non ha alcun indagato. I carabinieri hanno anche verificato se nella zona circostante siano presenti telecamere di videosorveglianza, le cui registrazioni possano aver immortalato movimenti strani, che possano ricondurre all'autore dell'omicidio. Una volta risaliti all'identità della vittima, i militari potranno far luce sulle sue relazioni, per cercare l'assassino.