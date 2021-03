Buoni spesa per le famiglie in difficoltà economica a causa del Covid: il Comune di Roma ha pubblicato un nuovo bando sul sito web istituzionale, al quale possono candidarsi i nuclei famigliari che si trovano in condizioni di disagio anche a causa dell'emergenza coronavirus, che ha portato tanti romani alla chiusura di attività e alla conseguente perdita del lavoro. Si tratta di un contributo per l'acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità nei negozi e supermercati. Rientrano tra i prodotti acquistabili i generi alimentari di base, ad esclusione degli alcolici, quelli per la salute e la cura della persona tranne quelli di bellezza, per la pulizia e cura della casa (no arredi e corredi), e i prodotti per la cura di bambini e neonati. L'importo varia a seconda dei componenti del nucleo famigliare, a partire da 200 euro per una persona, fino ad arrivare a 600 per le famiglie composte da cinque o più persone.

I requisiti per richiedere i nuovi buoni spesa

Potranno richiedere i buoni spesa del Campidoglio le famiglie residenti a Roma, con cittadinanza italiana o europea o cittadinanza di Paesi terzi con permesso di soggiorno valido. Nel caso il permesso di soggiorno sia scaduto è necessario possedere la ricevuta della richiesta di rinnovo entro i termini previsti dalla normativa, ossia sessanta giorni o, nel caso di prima richiesta, della della richiesta del primo rilascio. L'Isee non dovrà essere superiore a 8mila euro annui.

Come richiedere i buoni spesa

Per richiedere i buoni spesa del Comune di Roma i cittadini interessati devono presentare la domanda entro il 15 giugno del 2021 nei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con Roma Capitale. Qualora la richiesta rispetti i requisiti e venga accolta, il contributo sarà erogato in un’unica soluzione su una carta elettronica prepagata, con la quale fare la spesa nei negozi e supermercati.